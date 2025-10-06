Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 09:22

Иностранец попытался вывезти из России золото в пауэрбанке

Иностранец пытался вывезти золото в пауэрбанке на 9 млн рублей из России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Иностранец попытался вывезти золото из России через Благовещенск, спрятав его в пауэрбанке, сообщили в Благовещенском городском суде Амурской области. Общая стоимость драгоценного металла превышала 9 млн рублей.

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело гражданина Казахстана Чувы А. Ш., несудимого, совершившего незаконный оборот драгметаллов (ч. 4 ст. 191 УК РФ) и покушение на контрабанду стратегически важных товаров (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый договорился с посредником о покупке драгоценных металлов в Казахстане. Переведя ему $90 тыс. (более 7,3 млн рублей), он прибыл в Благовещенск, где нашел слиток в тайнике возле кафе на улице Пионерской. Экспертиза показала, что масса слитка — 1061,9 грамма, из которых 1058,18 грамма — золото, а 1,49 грамма — серебро, что превысило 9,3 млн рублей по курсу ЦБ РФ.

Чува А. Ш. попытался вывезти слиток в Казахстан рейсом Благовещенск — Красноярск — Алма-Ата. Однако при прохождении предполетного досмотра в аэропорту Игнатьево у него был обнаружен и изъят слиток, замаскированный под пауэрбанк, — отметили в суде.

Адвокаты просили прекратить дело и назначить штраф. Суд удовлетворил ходатайство, несмотря на возражения прокурора. Отмечается, что обвиняемый ранее сделал пожертвования двум детдомам в Приамурье в размере 334,2 тыс. рублей. В итоге дело было прекращено, а обвиняемому назначен штраф в размере 240 тыс. рублей. Слиток изъят в пользу государства.

Ранее таможенники Домодедово задержали 22-летнюю женщину-трансгендера (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) из Бразилии за попытку провезти запрещенные вещества, которые были спрятаны в нижнем белье и в заднем проходе. Ей грозит наказание до пожизненного лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

