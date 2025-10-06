Российский бизнесмен пытался купить путевку в зону СВО за 2 млн рублей «Ведомости»: бизнесмен Пономарев обвинен во взятке за путевку в зону СВО

Бизнесмен Константин Пономарев обвиняется в даче взятки сотруднику военного комиссариата в обмен на путевку в зону специальной военной операции, передают «Ведомости». В сентябре он был осужден в третий раз по делу о мошенничестве с банковскими векселями на сумму 1,1 млрд рублей.

Против Пономарева возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». Следствие считает, что он пытался передать через своего адвоката 2 млн рублей сотруднику военного комиссариата. Он должен был заключить контракт между Пономаревым и Минобороны РФ, однако сообщил о произошедшем руководству.

При этом сам бизнесмен настаивает, что уголовное дело было «сфабриковано». Также в СИЗО попал и его адвокат.

В середине сентября Тверской суд Москвы приговорил Пономарева к 14 годам лишения свободы. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 2,5 млн рублей. По данным следствия, Пономарев и его сообщники — бывший председатель правления Лесбанка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова — участвовали в схеме хищения ценных бумаг.