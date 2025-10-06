Власти российского региона согласовали митинг против изменения утильсбора Власти Владивостока согласовали митинг против повышения утильсбора на автомобили

Администрация Владивостока согласовала проведение публичного мероприятия против планируемого повышения утилизационного сбора на автомобили, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Инициатором акции выступил депутат Заксобрания Приморского края Александр Сустов. Согласование было получено после устранения ряда замечаний к первоначальной заявке.

В Telegram-каналах появилась копия документа за подписью заместителя главы администрации Дмитрия Свитайло, подтверждающего согласование. Пресс-служба мэрии подтвердила агентству подлинность этого документа. Мероприятие запланировано на 11 октября и пройдет у здания Дома молодежи.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что льготные коэффициенты при уплате утилизационного сбора продолжат действовать для самых массовых и востребованных у россиян автомобилей. По словам министра, сумма останется той же — речь идет о 3,4 тысячи рублей за новую машину и 5,2 тысячи рублей за транспортное средство старше трех лет.

До этого сообщалось, что спрос на автомобили из-за рубежа резко вырос на 300%. Россияне активно скупают последние доступные иномарки в Японии, Южной Корее и Германии, а на паромы и растаможки фиксируются огромные очереди. С 1 ноября льготные ставки (3,4–5,2 тысячи рублей) сохранятся только для машин мощностью до 160 л. с.