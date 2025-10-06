Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 10:58

Власти российского региона согласовали митинг против изменения утильсбора

Власти Владивостока согласовали митинг против повышения утильсбора на автомобили

Вид на Владивосток Вид на Владивосток Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Администрация Владивостока согласовала проведение публичного мероприятия против планируемого повышения утилизационного сбора на автомобили, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Инициатором акции выступил депутат Заксобрания Приморского края Александр Сустов. Согласование было получено после устранения ряда замечаний к первоначальной заявке.

В Telegram-каналах появилась копия документа за подписью заместителя главы администрации Дмитрия Свитайло, подтверждающего согласование. Пресс-служба мэрии подтвердила агентству подлинность этого документа. Мероприятие запланировано на 11 октября и пройдет у здания Дома молодежи.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что льготные коэффициенты при уплате утилизационного сбора продолжат действовать для самых массовых и востребованных у россиян автомобилей. По словам министра, сумма останется той же — речь идет о 3,4 тысячи рублей за новую машину и 5,2 тысячи рублей за транспортное средство старше трех лет.

До этого сообщалось, что спрос на автомобили из-за рубежа резко вырос на 300%. Россияне активно скупают последние доступные иномарки в Японии, Южной Корее и Германии, а на паромы и растаможки фиксируются огромные очереди. С 1 ноября льготные ставки (3,4–5,2 тысячи рублей) сохранятся только для машин мощностью до 160 л. с.

