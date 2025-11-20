В школе Владивостока произошла давка

Давка произошла в школе № 9 Владивостока, сообщает СК России по региону. В ведомстве добавили, что идет проверка информации. Видео инцидента опубликовано в Сети.

Причиной проведения проверки стала информация, появившаяся в социальных сетях, о том, что в школе на улице Пушкинской во время перемены в раздевалке собрались одновременно большое количество учеников. Как сообщается, у одной девочки трещина в ребре, у других детей в том числе вывихи, пишут местные группы. Сколько точно человек пострадало — неизвестно.

Ранее давка произошла в московской школе № 548, никто не пострадал. Директор учреждения Ефим Рачевский заявил, что инцидент случился после уроков. Новый охранник не открыл вторую дверь, поэтому дети начали толпиться.

До этого в иркутской школе № 19 дети получили травмы из-за давки. По словам одной из учениц, такое происходит уже не в первый раз. Девочка отметила, что инцидент случился из-за одновременного окончания уроков у нескольких классов и отсутствия учителей в раздевалке.