В отряде «ЛизаАлерт» отказались от поиска Усольцевых с воздуха

В отряде «ЛизаАлерт» отказались от поиска Усольцевых с воздуха «ЛизаАлерт»: Усольцевых невозможно искать с воздуха из-за погоды

Пропавшую семью Усольцевых невозможно искать с воздуха из-за неблагоприятной погоды, передает ТАСС со ссылкой на координатора отряда «ЛизаАлерт» Александра Щукина. По его словам, волонтеры вынуждены работать только с земли.

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых. <…> Отрабатываются различные задачи. Погодные условия тяжелые. Нет возможности работать с воздуха. Работаем с земли, — пояснил Щукин.

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью пропала в районе Минской петли Красноярского края. По данным регионального управления МВД, в последний раз группа из трех человек выходила на связь 28 сентября, пропавшие направлялись к горе Буратинка. Отмечается, что Усольцевы не брали с собою проводника.

До этого стало известно, что Усольцевы отправились в туристический поход в облегченной одежде без зимних вещей. По данным СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, на месте поисков температура воздуха опустилась до −3 градусов.

Ранее путешественник Алексей Тайганавт заявил, что в истории с пропажей семьи Усольцевых прослеживается немало странностей. Одной из них он назвал отсутствие следов от костра.