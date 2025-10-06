Клуб «Валдай»
Врач назвала неочевидную опасность пасмурной погоды

Врач Филева: пасмурная погода повышает риск переломов из-за дефицита витамина D

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пасмурная погода увеличивает риск переломов, сообщила врач Александра Филева. По ее словам, которые передает РИАМО, длительное отсутствие солнца снижает синтез витамина D, из-за чего кости теряют свою крепкость.

Пасмурная, хмурая погода влияет на выработку одного из важнейших витаминов — витамина D. Он синтезируется в коже, когда на нее попадают ультрафиолетовые лучи, — сказала Филева.

Филева отметила, что при недостатке витамина D ухудшается усвоение кальция и фосфора. Она добавила, что это приводит к повышенной ломкости костной ткани и ослаблению мышечного тонуса, а также повышает вероятность развития остеопороза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Ранее психотерапевт Юлия Ковальчук заявила, что позитивное мышление за счет стимуляции выработки дофамина поможет справиться с осенней хандрой. Она призвала ежедневно акцентировать свое внимание на чем-то хорошем, а свободное от работы или учебы время наполнять положительными эмоциями.

