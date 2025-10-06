Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 10:45

Биржевая цена на золото побила исторический рекорд

Цена на золото на бирже Comex превысила $3950 за тройскую унцию

Цена на золото на бирже Comex превысила $3950 (более 323 тыс. рублей) за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской торговой площадки. В частности, в 09:04 мск показатель достиг $3953,25.

Отмечается, что утром цена выросла на $44,25 (более 3,6 тыс. рублей). При этом декабрьский фьючерс на декабрь увеличился в цене на 0,68%, до $48,263 (около 3,9 тыс. рублей) за унцию.

Ранее научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол заявил, что мировые цены на золото продолжат бить рекорды на фоне шатдауна в США. Он считает, что цена за тройскую унцию может превысить $4000 (более 325 тыс. рублей). Сигналом к падению может быть окончание кризиса в США и укрепление доллара как международной резервной валюты.

До этого данные нью-Йоркской биржи Comex показали, что стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, достигнув отметки $3850 (321 898,5 рубля) за тройскую унцию. В то же время декабрьский фьючерс на серебро увеличивался на 1,28%, до $47,253 (3950,82 рубля) за унцию.

золото
цены
биржи
рекорды
торги
