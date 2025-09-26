Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:16

Посадил раз и навсегда забыл о хлопотах: цветок-сказка для осенней посадки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Незабудки — идеальные многолетники для осенней посадки, создающие с мая по июнь плотные голубые «озера» в саду. Их нежные цветы с желтой серединкой привлекают пчел и прекрасно стоят в срезке.

Незабудки не требуют полива (кроме экстремальной засухи), не болеют и годами растут на одном месте. Просто цветок-сказка! Они идеальны для теневых уголков и «сельских» садов — посадил раз и навсегда забыл о хлопотах! Их преимущества: абсолютная неприхотливость (растут в тени и на солнце), морозостойкость, самосев и способность цвести на бедных почвах без подкормок.

Посадка в сентябре-октябре: разбросайте семена по поверхности влажного грунта, присыпьте тонким слоем земли и прижмите лапником для снегозадержания. Весной незабудки взойдут сами, а через год образуют пышные куртины, вытесняя сорняки.

Ранее был назван цветок, который не требует ни полива, ни подкормок, ни прополки: просто посадите на солнце.

Дарья Иванова
Д. Иванова
