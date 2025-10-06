Хрустящие картофельные палочки с чесноком. Макаю в сырный соус — объедение! На обед и перекус

Хрустящие картофельные палочки с ароматом чеснока — это невероятно вкусная и простая закуска, которая идеально подойдет к любому соусу, супу или даже в качестве самостоятельного блюда. Готовить их — одно удовольствие, а результат всегда вызывает восторг. Они получаются такими золотистыми и аппетитными, что исчезают со стола мгновенно. Это блюдо давно стало моим секретным оружием, когда нужно быстро и без лишних хлопот угостить внезапно нагрянувших гостей или порадовать семью чем-то новым к ужину. А какой аромат стоит на кухне во время готовки — просто пальчики оближешь!

Для приготовления нам понадобится: 600 граммов картофеля, 1 стакан пшеничной муки (это примерно 130 граммов), 1 куриное яйцо, 1 столовая ложка майонеза или сметаны, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, а также немного кунжута для посыпки и растительное масло для запекания. Картофель нужно отварить до готовности и размять в пюре, но важно не добавлять ни молоко, ни отвар, чтобы масса получилась крутой. Готовое пюре следует остудить, иначе яйцо может свернуться. Затем в него добавляем майонез, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и вбиваем яйцо. Все тщательно перемешиваем. Теперь постепенно вводим просеянную муку, замешивая однородное тесто, которое не липнет к рукам. Противень застилаем пергаментом и слегка смазываем маслом. Картофельную массу можно выкладывать ложкой или с помощью кондитерского мешка, формируя палочки длиной около 6–10 см и шириной 2 см. Сверху посыпаем их кунжутом для хруста и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25–30 минут до румяной корочки. Подавать их лучше всего горячими с вашим любимым соусом!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.