Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 10:30

Хрустящие картофельные палочки с чесноком. Макаю в сырный соус — объедение! На обед и перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие картофельные палочки с ароматом чеснока — это невероятно вкусная и простая закуска, которая идеально подойдет к любому соусу, супу или даже в качестве самостоятельного блюда. Готовить их — одно удовольствие, а результат всегда вызывает восторг. Они получаются такими золотистыми и аппетитными, что исчезают со стола мгновенно. Это блюдо давно стало моим секретным оружием, когда нужно быстро и без лишних хлопот угостить внезапно нагрянувших гостей или порадовать семью чем-то новым к ужину. А какой аромат стоит на кухне во время готовки — просто пальчики оближешь!

Для приготовления нам понадобится: 600 граммов картофеля, 1 стакан пшеничной муки (это примерно 130 граммов), 1 куриное яйцо, 1 столовая ложка майонеза или сметаны, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, а также немного кунжута для посыпки и растительное масло для запекания. Картофель нужно отварить до готовности и размять в пюре, но важно не добавлять ни молоко, ни отвар, чтобы масса получилась крутой. Готовое пюре следует остудить, иначе яйцо может свернуться. Затем в него добавляем майонез, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и вбиваем яйцо. Все тщательно перемешиваем. Теперь постепенно вводим просеянную муку, замешивая однородное тесто, которое не липнет к рукам. Противень застилаем пергаментом и слегка смазываем маслом. Картофельную массу можно выкладывать ложкой или с помощью кондитерского мешка, формируя палочки длиной около 6–10 см и шириной 2 см. Сверху посыпаем их кунжутом для хруста и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25–30 минут до румяной корочки. Подавать их лучше всего горячими с вашим любимым соусом!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Гречотто с курицей и грибами: приготовьте гречку в рукаве, и не останется ни крупинки
Общество
Гречотто с курицей и грибами: приготовьте гречку в рукаве, и не останется ни крупинки
Творожные булочки «Неженка» с изюмом. Тесто как пух! Тают во рту и пахнут уютом
Общество
Творожные булочки «Неженка» с изюмом. Тесто как пух! Тают во рту и пахнут уютом
Мясо по-белорусски с картошкой и квашеной капустой: хит из Минска
Общество
Мясо по-белорусски с картошкой и квашеной капустой: хит из Минска
Запеканка с курицей и картофелем в беконном одеяле: идеально, когда гости уже на пороге
Общество
Запеканка с курицей и картофелем в беконном одеяле: идеально, когда гости уже на пороге
Творожные булочки «Неженка» с изюмом. Тесто как пух! Тают во рту и пахнут уютом
Общество
Творожные булочки «Неженка» с изюмом. Тесто как пух! Тают во рту и пахнут уютом
картофель
кулинария
рецепты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил нападки Меркель на Польшу и страны Прибалтики
Экс-советник Пентагона предупредил о риске войны между США и Россией
Сотни БПЛА, взрывы над курортами Кубани: как ВСУ атакуют Россию 6 октября
Челябинские террористы хотели завербовать до 200 человек
В отряде «ЛизаАлерт» отказались от поиска Усольцевых с воздуха
Биржевая цена на золото побила исторический рекорд
Стало известно, почему Польша и страны Прибалтики сорвали переговоры с РФ
На Украине «мобилизованного» кота вернули хозяевам после скандала в Сети
В одно из приграничных регионов часть жителей осталась без тепла и света
Погода в Москве в понедельник, 6 октября: снег, холод и ледяные дожди?
Политический психолог оценил шансы фон дер Ляйен уйти в отставку
Залужный объяснил, что стало сверхважным показателем отставания Украины
Китай опередил США и стал лидером мирового энергорынка
В России предложили приравнять чипсы и газировку к «опасной еде»
Названа страна, куда может бежать Зеленский
В Госдуме рассказали, что ожидает российскую экономику в октябре
Арестович назвал регионы, которые отдал бы России
Экс-советник Путина назвал мессенджер, где больше всего мошенников
Карьера в Красноярске: свежие вакансии и новые правила биржи труда
На Западе раскрыли подробности об оружии ВСУ для ударов вглубь России
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.