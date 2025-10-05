Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 13:30

Запеканка с курицей и картофелем в беконном одеяле: идеально, когда гости уже на пороге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка с курицей и картофелем в беконном одеяле. Идеальное блюдо для ситуаций, когда гости уже на пороге! Эта запеканка сочетает сочность курицы, нежность картофеля и ароматную хрустящую беконную корочку. Простота приготовления и восхитительный результат гарантированы.

Ингредиенты

  • Бекон — 300 г
  • Филе куриное — 400 г
  • Картофель — 4 шт.
  • Сыр чеддер — 150 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Паприка копчёная — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/2 ч. л.
  • Сметана — для подачи
  • Укроп — для украшения

Приготовление

  1. Форму выстелите беконом, оставив края свисать. Картофель нарежьте тонкими ломтиками, курицу — пластинами. Выложите слоями: картофель (посолите, добавьте паприку и чеснок) → курица → сыр.
  2. Повторите слои. Заверните края бекона. Запекайте 35–40 минут при 180 °C. Дайте постоять 5 минут, переверните на блюдо. Подавайте со сметаной и укропом.

Совет: для аромата добавьте между слоями тонкие кольца лука и веточки тимьяна.

Ранее мы готовили картошку с колбасками по-охотничьи. Сырно-чесночная корочка покорит всех.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
