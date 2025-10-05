Запеканка с курицей и картофелем в беконном одеяле: идеально, когда гости уже на пороге

Запеканка с курицей и картофелем в беконном одеяле. Идеальное блюдо для ситуаций, когда гости уже на пороге! Эта запеканка сочетает сочность курицы, нежность картофеля и ароматную хрустящую беконную корочку. Простота приготовления и восхитительный результат гарантированы.
Ингредиенты
- Бекон — 300 г
- Филе куриное — 400 г
- Картофель — 4 шт.
- Сыр чеддер — 150 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Паприка копчёная — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец чёрный — 1/2 ч. л.
- Сметана — для подачи
- Укроп — для украшения
Приготовление
- Форму выстелите беконом, оставив края свисать. Картофель нарежьте тонкими ломтиками, курицу — пластинами. Выложите слоями: картофель (посолите, добавьте паприку и чеснок) → курица → сыр.
- Повторите слои. Заверните края бекона. Запекайте 35–40 минут при 180 °C. Дайте постоять 5 минут, переверните на блюдо. Подавайте со сметаной и укропом.
Совет: для аромата добавьте между слоями тонкие кольца лука и веточки тимьяна.
Ранее мы готовили картошку с колбасками по-охотничьи. Сырно-чесночная корочка покорит всех.