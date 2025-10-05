Запеканка с курицей и картофелем в беконном одеяле: идеально, когда гости уже на пороге

Запеканка с курицей и картофелем в беконном одеяле. Идеальное блюдо для ситуаций, когда гости уже на пороге! Эта запеканка сочетает сочность курицы, нежность картофеля и ароматную хрустящую беконную корочку. Простота приготовления и восхитительный результат гарантированы.

Ингредиенты

Бекон — 300 г

Филе куриное — 400 г

Картофель — 4 шт.

Сыр чеддер — 150 г

Чеснок — 2 зубчика

Паприка копчёная — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Сметана — для подачи

Укроп — для украшения

Приготовление

Форму выстелите беконом, оставив края свисать. Картофель нарежьте тонкими ломтиками, курицу — пластинами. Выложите слоями: картофель (посолите, добавьте паприку и чеснок) → курица → сыр. Повторите слои. Заверните края бекона. Запекайте 35–40 минут при 180 °C. Дайте постоять 5 минут, переверните на блюдо. Подавайте со сметаной и укропом.

Совет: для аромата добавьте между слоями тонкие кольца лука и веточки тимьяна.

