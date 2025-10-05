Хрустики из лаваша: вкуснейшие рулетики с сыром и беконом

Хрустики из лаваша: вкуснейшие рулетики с сыром и беконом. Идеальная закуска для дружеских посиделок и вылазок на природу! Хрустящие рулетики из лаваша с ароматной сырно-беконной начинкой исчезают со стола мгновенно. Готовятся за 15 минут — а вкус станет любимым!

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 2 листа

Сыр твёрдый — 300 г

Бекон — 150 г

Чеснок — 3 зубчика

Майонез — 150 г

Укроп свежий — 1/2 пучка

Масло растительное — для жарки

Паприка копчёная — 1/2 ч. л. (по желанию)

Приготовление

Бекон обжарьте до хрустящей корочки, измельчите. Сыр натрите на мелкой тёрке. Смешайте сыр, бекон, майонез, пропущенный через пресс чеснок и рубленый укроп. Равномерно распределите начинку по лавашу. Плотно сверните рулетом, нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Обжаривайте на разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте сразу со свежими овощами.

Совет: для остроты добавьте в начинку мелко нарезанный маринованный перец халапеньо.

