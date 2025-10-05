Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 09:00

Хрустики из лаваша: вкуснейшие рулетики с сыром и беконом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустики из лаваша: вкуснейшие рулетики с сыром и беконом. Идеальная закуска для дружеских посиделок и вылазок на природу! Хрустящие рулетики из лаваша с ароматной сырно-беконной начинкой исчезают со стола мгновенно. Готовятся за 15 минут — а вкус станет любимым!

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 2 листа
  • Сыр твёрдый — 300 г
  • Бекон — 150 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Майонез — 150 г
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Масло растительное — для жарки
  • Паприка копчёная — 1/2 ч. л. (по желанию)

Приготовление

  1. Бекон обжарьте до хрустящей корочки, измельчите. Сыр натрите на мелкой тёрке. Смешайте сыр, бекон, майонез, пропущенный через пресс чеснок и рубленый укроп. Равномерно распределите начинку по лавашу.
  2. Плотно сверните рулетом, нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Обжаривайте на разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте сразу со свежими овощами.

Совет: для остроты добавьте в начинку мелко нарезанный маринованный перец халапеньо.

Ранее мы готовили картошку с колбасками по-охотничьи. Сырно-чесночная корочка покорит всех.

