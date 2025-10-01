Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 11:00

Вылил яйца на лаваш. Получилось сытнее омлета! Хрустящий и самый вкусный завтрак за 7 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я придумала в одно суматошное утро, когда нужно было накормить семью за пять минут до выхода из дома. И он стал нашим спасением! Яйца, запеченные под хрустящим лавашем, — это так просто и гениально одновременно. Блюдо получается сытным, как омлет, но с интересной текстурой. Лаваш пропитывается яичной смесью и становится нежным внутри, оставаясь с хрустящими краями. Теперь это наш любимый завтрак, который готовится быстрее, чем закипает чайник.

Нам понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 4 яйца, 2 ст. л. молока, соль, перец, зелень, 50 г сыра, растительное масло. Сковороду с высокими бортиками смазываем маслом. Лаваш рвем руками на средние кусочки и выкладываем на сковороду.

В миске взбиваем яйца с молоком, солим, перчим, добавляем мелко нарубленную зелень. Аккуратно выливаем яичную смесь на лаваш, стараясь распределить ее равномерно.

Сверху посыпаем тертым сыром. Накрываем сковороду крышкой и готовим на среднем огне 5–7 минут, пока яйца не «схватятся», а сыр не расплавится. Подаем сразу, пока лаваш хрустит по краям. Можно добавить сметану или ваш любимый соус.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

лаваш
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
