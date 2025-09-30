Беру лаваш и фарш — через полчаса на столе ароматный горячий ужин

Пирог из лаваша с мясной начинкой представляет собой быстрое и сытное блюдо для семейного ужина. Это сочетание отличается хрустящей основой из лаваша, сочным фаршем и нежной сырной заливкой. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают рецепт идеальным решением для повседневного меню.

Для приготовления потребуется: 600 г говяжьего фарша, 1 луковица, 50 г топленого масла, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, 100 г сыра моцарелла, лаваш, соль, перец, специи. Фарш обжаривают с измельченным луком, добавляют топленое масло и специи. Для заливки взбивают яйца со сметаной, майонезом и тертым сыром. Лаваш выкладывают в форму, распределяют мясную начинку и заливают яичной смесью. Запекают при 180 градусах 25 минут до золотистой корочки. Секрет успеха заключается в использовании топленого масла — оно придает начинке особую сочность и насыщенный аромат. Готовый пирог нарезают на порции и подают горячим со свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.