30 сентября 2025 в 15:11

Беру лаваш и фарш — через полчаса на столе ароматный горячий ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог из лаваша с мясной начинкой представляет собой быстрое и сытное блюдо для семейного ужина. Это сочетание отличается хрустящей основой из лаваша, сочным фаршем и нежной сырной заливкой. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают рецепт идеальным решением для повседневного меню.

Для приготовления потребуется: 600 г говяжьего фарша, 1 луковица, 50 г топленого масла, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, 100 г сыра моцарелла, лаваш, соль, перец, специи. Фарш обжаривают с измельченным луком, добавляют топленое масло и специи. Для заливки взбивают яйца со сметаной, майонезом и тертым сыром. Лаваш выкладывают в форму, распределяют мясную начинку и заливают яичной смесью. Запекают при 180 градусах 25 минут до золотистой корочки. Секрет успеха заключается в использовании топленого масла — оно придает начинке особую сочность и насыщенный аромат. Готовый пирог нарезают на порции и подают горячим со свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
пироги
лаваш
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
