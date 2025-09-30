Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 17:44

Застрявшего в «заброшке» краснокнижного вальдшнепа спасли в Москве

В Москве спасли краснокнижного вальдшнепа, застрявшего в заброшенном здании

Птица вальдшнеп Птица вальдшнеп Фото: Dieter Mahlke/imagebroker.com/Global Look Press

В районе Якиманка в центре Москвы спасли краснокнижного вальдшнепа, застрявшего в заброшенном здании между рамами, пишет 360.ru со ссылкой на местную жительницу. Животное провело в заточении два дня.

Я гуляла с собакой вчера. Подняла голову на шум, увидела эту птицу, которая скачет между рамами. Сначала подумала, что она вылетит сама, потому что окно открыто, но сегодня утром пришла и увидела, что она выбраться не может, и надо уже было что-то делать, — поделилась очевидица.

В результате женщина обратилась в службу спасения. Прибывшие на место специалисты аккуратно освободили редкую птицу. Животное проверили на наличие травм и напоили водой.

Ранее ветеринары Читы спасли кота бойцов ВС РФ по кличке Томас, раненного в зоне СВО. Специалисты связались с солдатами по видеосвязи и помогли им провести все медицинские манипуляции.

птицы
животные
спасения
Москва
