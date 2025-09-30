Забайкальские ветеринары спасли кота, раненного в зоне СВО

Ветеринары Читы спасли кота бойцов ВС РФ по кличке Томас, раненного в зоне СВО, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Госветслужбу. Специалисты связались с солдатами по видеосвязи и помогли им провести все медицинские манипуляции.

Животное получило осколочное ранение и контузию в результате минометного обстрела. Кот также частично обгорел. Бойцы СВО под руководством ветврачей извлекли все осколки из тела животного и обработали раны.

Сейчас Томасу ежедневно дают лекарства и делают перевязки, отметили в Госветслужбе. Состояние животного стабилизировалось.

Ранее московские ветеринары благополучно прооперировали кота с разрывом мочевого пузыря. Отмечается, что животное находилось на грани гибели и лишь вмешательство опытного врача помогло сохранить ему жизнь.