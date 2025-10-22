Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 09:22

В МИД России рассказали о договоренностях с Украиной по ЗАЭС

МИД: Россия смогла получить от Украины гарантии безопасности для ЗАЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия добилась гарантий безопасности от Украины для восстановления электропитания Запорожской АЭС, сообщили представители МИД РФ в комментарии РИА Новости. Достижение договоренностей стало возможным после продолжительных сложных консультаций между сторонами.

После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно, — говорится в заявлении.

Ранее представители Запорожской АЭС сообщили, что Министерство обороны России играет ключевую роль в обеспечении безопасности при восстановлении линий электропередачи. По их информации, специалисты станции проводят ремонтные работы в условиях продолжающихся обстрелов территории.

Кроме того, гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что восстановление внешнего электропитания ЗАЭС потребует приблизительно семи дней. Он уточнил, что до настоящего момента станция функционировала на дизель-генераторах, что не является надежным источником энергоснабжения.

