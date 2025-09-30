Полыхающую квартиру на юге Москвы сняли на видео На юге Москвы загорелась квартира

Квартира полыхает на шестом этаже дома на Варшавском шоссе на юге Москвы. На кадрах в Telegram-канале «Что там, Москва?» видны языки пламени, вырывающиеся с балкона. На месте работают экстренные службы.

По данным столичного МЧС, информация о возгорании поступила в 17:01. Когда пожарные прибыли на место, огонь с шестого этажа перекинулся на обшивку седьмого. Возгорание на площади 28 «квадратов» оперативно ликвидировали. Из квартиры самостоятельно эвакуировались два человека, их передали медикам.

Тем временем в Феодосии потушили пожар в резервуаре с дизельным топливом на нефтебазе. Площадь возгорания составила 638 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 150 спасателей, было задействовано 56 единиц техники.

До этого в поселке Маслянино Новосибирской области во время пожара в частном доме погибла семилетняя девочка. Как рассказала ее мать, дочь погибла от отравления угарным газом. Предварительной причиной пожара могла стать детская шалость, однако семья погибшей считает, что к трагедии привела старая алюминиевая проводка.