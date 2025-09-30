Самолет бундесвера пытались сбить пиротехникой

Военно-транспортный самолет бундесвера подвергся обстрелу из пиротехники во время взлета с аэродрома в Целле в Нижней Саксонии, сообщает Der Spiegel. Инцидент произошел днем 26 сентября.

По данным издания, злоумышленники не попали в самолет C-130, однако пилоты заметили вспышку и затем громкий хлопок. Они незамедлительно доложили о произошедшем диспетчерам аэродрома. На место прибыли военные и полиция, но задержать подозреваемых не удалось. Расследованием инцидента занимаются бундесвер и полиция.

До этого торговое судно было обстреляно вблизи йеменского побережья в результате очередного морского инцидента. Инцидент произошел на расстоянии примерно 128 морских миль (около 237 км) к юго-востоку от портового города Аден.

Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило о проведении ракетной атаки по объектам в районе Тель-Авива. По утверждению военного представителя повстанцев Яхьи Сарии, операция была осуществлена с применением многозарядной гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2».