30 сентября 2025 в 19:20

В Госдуме раскрыли, как в ЕС отреагируют на провокации Украины

Депутат Будуев: ЕС может объявить новые санкции против РФ из-за провокаций Киева

Николай Будуев Николай Будуев Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Евросоюз с высокой вероятностью введет новые санкции против России после украинских провокаций, а также станет более активно помогать вооружениями Киеву, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев. По его словам, многое также будет определено тем, насколько качественно Украина осуществит провокацию.

Все зависит от того, насколько убедительными будут представленные доказательства. Европа, несмотря на политическую ангажированность, все же стремится к определенной легитимности своих действий. Но, учитывая влияние украинских политиков на своих европейских коллег, можно с уверенностью сказать, что часть из них, не разобравшись, будет громогласно обвинять Россию в провокации. Это может выразиться в усилении санкционного давления, поставках дополнительного вооружения Украине и дальнейшей изоляции России, — заявил Будуев.

Нынешней украинской власти важно втянуть в прямой конфликт США и другие европейские страны, которые воздерживаются от прямой конфронтации с Россией, добавил парламентарий. Он также отметил, что такое развитие события повышает риск дальнейшей эскалации и перехода конфликта в новую «более открытую фазу».

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что украинские власти готовят новую провокацию против России. По ее данным, Киев намерен продолжать попытки втянуть страны НАТО в конфликт с Москвой. Операция украинских властей будет включать в себя имитацию атаки на объекты критической инфраструктуры Польши с целью вызвать в республике общественный резонанс.

