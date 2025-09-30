Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 19:20

Экономист назвал главное условие для повышения пенсий в России

Экономист Сафонов: для повышения пенсий необходимо увеличивать зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы повысить пенсии в России, необходимо работать над увеличением заработных плат, рассказал в эфире ОСН доктор экономических наук Александр Сафонов. Он отметил, что из-за невысоких доходов населения пенсионные выплаты не могут превышать 23 тыс. рублей.

По словам экономиста, пенсия складывается из страховых взносов: 22% от зарплаты перечисляются в Пенсионный фонд России. Иными словами, сколько средств туда поступило, столько потом и распределяется, добавил он. При медианной зарплате на уровне от 57 до 62 тыс. рублей пенсии не могут быть выше 23 тыс. рублей.

В связи с чем нужно искать другой источник, кроме страховых взносов, — отметил он.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев рассказал, что индексация страховых и социальных пенсий выше уровня инфляции должна сократить разрыв между пенсиями и зарплатами. Эксперт добавил, что так называемая «догоняющая» индексация продолжится и в ближайшие годы. Кроме того, по его словам, сейчас в России наблюдается замедление темпов инфляции.

пенсии
пособия
деньги
выплаты
