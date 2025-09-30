В Госдуме раскрыли, кому адресованы угрозы США о подготовке к войне Депутат Колесник: заявление США о подготовке к войне адресовано всем странам

Заявление США о необходимости готовиться к военным действиям направлено не только в адрес России и Венесуэлы, но и всем странам мира, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Вашингтон ведет такую политику с целью максимизации прибыли американских оборонных компаний.

Я думаю, что США делают эти заявления в адрес всех стран, не только в адрес Венесуэлы и России. Они пытаются удержать свой статус ядерной державы и для того, чтобы поддержать военные корпорации, которые занимаются оборонной промышленностью, постоянно занимаются нагнетанием и пытаются, чтобы американские оборонщики заработали как можно больше денег. А против кого готовиться, им без разницы. В Америке все просто так, кроме денег, — высказался Колесник.

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн призвал страну быть готовой к вооруженному конфликту. В обращении к военным он подчеркнул, что противники Вашингтона объединились и американскому командованию нужно действовать решительно и слаженно.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что ни одно государство в мире не осмелится бросить вызов Соединенным Штатам. Он подчеркнул мощь и влияние Вашингтона на международной арене.