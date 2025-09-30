Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 17:39

Россия вышлет австрийского дипломата в ответ на действия Вены

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Российская Федерация в ближайшее время вышлет австрийского дипломата в ответ на аналогичные действия Вены, передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ. Москва уже уведомила австрийскую сторону о предстоящих ответных мерах, которые будут симметричны решению австрийских властей о высылке российского дипломата.

Традиционно отвечаем на все подобные шаги. Об ответных мерах австрийской стороне уже объявлено. Вскоре один из австрийских дипломатов схожего должностного уровня покинет Россию, — отметили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата. Его подозревают в шпионаже в отношении местной нефтегазовой и химической компании. Отмечается, что он уже покинул страну.

До этого МИД Белоруссии объявил чешского дипломата персоной нон грата в ответ на аналогичные действия властей Чехии и Польши в отношении белорусских советников. Решение было озвучено исполняющему обязанности главы дипломатической миссии Чехии Томашу Крылу, вызванному в министерство.

