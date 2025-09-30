Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 17:45

«Самое главное»: боец Рындовский назвал условие для окончания СВО

Боец ММА Рындовский: СВО закончится, когда братские народы научатся прощать

Максим Рындовский Максим Рындовский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил, что СВО закончится тогда, когда братские народы перестанут видеть врагов друг в друге. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельной фигурой.

СВО закончится тогда, когда люди начнут понимать, что мы братские народы, перестанут видеть врагов друг в друге, научатся прощать. Это самое главное. Когда Зеленский баллотировался, посмотрите, какая была предвыборная кампания: о том, что его родной язык русский, что закончит конфликт в Донбассе, — только позитив, а потом резко риторика поменялась. Начинается эскалация, риторика о возвращении к ядерному оружию. Мы не знаем, чего ожидать, насколько он самостоятельная фигура или нет, — заявил Рындовский.

Ранее Рындовский рассказал о том, как его пытали киевские силовики в марте 2022 года. Он отметил, что при задержании никаких обвинений выдвинуто не было. Спортсмен-призер считает, что был похищен украинскими силовиками из-за своей позиции. С начала СВО он говорил о том, что считает россиян и украинцев братскими народами. Рындовский рассказал, что народный депутат Украины Артем Дмитрук помог ему сбежать из страны.

Украина
побеги
спорт
смешанные единоборства
