Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 13:48

Лентяйские чебуреки без замеса теста — готовлю с этой хитростью и получаю вкусноту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чебуреки с использованием лаваша представляют собой современный вариант классического блюда. Это сочетание отличается хрустящей текстурой и сочной мясной начинкой при минимальном времени приготовления. Отсутствие необходимости замешивать тесто делает рецепт доступным даже для начинающих кулинаров.

Для приготовления потребуется: 4 листа армянского лаваша, 250 г мясного фарша, 1 яйцо, 50 г твердого сыра, пучок зеленого лука, 1 столовая ложка сметаны, соль, перец, растительное масло для жарки. Фарш обжаривают до готовности, добавляют соль и перец. Смешивают с тертым вареным яйцом, сыром, измельченным луком и сметаной. Лаваш нарезают на порционные куски, выкладывают начинку, накрывают второй половинкой и плотно защипывают края. Обжаривают в разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Секрет успеха заключается в использовании тонкого лаваша — он создает идеальную хрустящую текстуру и быстро готовится. Подают чебуреки горячими со сметаной или свежими овощами.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
рецепты
мясо
лаваш
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.