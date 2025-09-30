Лентяйские чебуреки без замеса теста — готовлю с этой хитростью и получаю вкусноту

Чебуреки с использованием лаваша представляют собой современный вариант классического блюда. Это сочетание отличается хрустящей текстурой и сочной мясной начинкой при минимальном времени приготовления. Отсутствие необходимости замешивать тесто делает рецепт доступным даже для начинающих кулинаров.

Для приготовления потребуется: 4 листа армянского лаваша, 250 г мясного фарша, 1 яйцо, 50 г твердого сыра, пучок зеленого лука, 1 столовая ложка сметаны, соль, перец, растительное масло для жарки. Фарш обжаривают до готовности, добавляют соль и перец. Смешивают с тертым вареным яйцом, сыром, измельченным луком и сметаной. Лаваш нарезают на порционные куски, выкладывают начинку, накрывают второй половинкой и плотно защипывают края. Обжаривают в разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Секрет успеха заключается в использовании тонкого лаваша — он создает идеальную хрустящую текстуру и быстро готовится. Подают чебуреки горячими со сметаной или свежими овощами.

