Необычный бургер из лаваша: простой рецепт понравится всем! Хрустящая основа, сочная мясная начинка и пикантный соус из йогурта создают идеальный баланс вкуса и пользы. Отличный способ разнообразить рацион без лишних хлопот!

Ингредиенты

Лаваш армянский — 120 г

Фарш говяжий — 100 г

Йогурт натуральный — 100 г

Сыр твердый — 60 г

Огурцы соленые — 80 г

Помидоры — 100 г

Томатная паста — 20 г

Горчица — 1 ч. л.

Яичный желток — 1 шт.

Кунжут — 5 г

Чеснок сушеный — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Вырежьте из лаваша 8 кругов диаметром с будущий бургер. Обжарьте фарш с солью и специями до готовности. Смешайте йогурт, горчицу, томатную пасту, чеснок и перец для соуса. На четыре круга лаваша выложите слоями: фарш с тертым сыром, ломтики помидора с сыром, нарезанные огурцы с сыром. Накройте оставшимися кругами лаваша, смажьте желтком, посыпьте кунжутом и запекайте 15 минут при 200°C. Приятного аппетита!

