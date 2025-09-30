Необычный бургер из лаваша: простой рецепт понравится всем! Хрустящая основа, сочная мясная начинка и пикантный соус из йогурта создают идеальный баланс вкуса и пользы. Отличный способ разнообразить рацион без лишних хлопот!
Ингредиенты
- Лаваш армянский — 120 г
- Фарш говяжий — 100 г
- Йогурт натуральный — 100 г
- Сыр твердый — 60 г
- Огурцы соленые — 80 г
- Помидоры — 100 г
- Томатная паста — 20 г
- Горчица — 1 ч. л.
- Яичный желток — 1 шт.
- Кунжут — 5 г
- Чеснок сушеный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Вырежьте из лаваша 8 кругов диаметром с будущий бургер. Обжарьте фарш с солью и специями до готовности. Смешайте йогурт, горчицу, томатную пасту, чеснок и перец для соуса. На четыре круга лаваша выложите слоями: фарш с тертым сыром, ломтики помидора с сыром, нарезанные огурцы с сыром.
- Накройте оставшимися кругами лаваша, смажьте желтком, посыпьте кунжутом и запекайте 15 минут при 200°C. Приятного аппетита!
