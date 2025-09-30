Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 13:00

Необычный бургер из лаваша: простой рецепт понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Необычный бургер из лаваша: простой рецепт понравится всем! Хрустящая основа, сочная мясная начинка и пикантный соус из йогурта создают идеальный баланс вкуса и пользы. Отличный способ разнообразить рацион без лишних хлопот!

Ингредиенты

  • Лаваш армянский — 120 г
  • Фарш говяжий — 100 г
  • Йогурт натуральный — 100 г
  • Сыр твердый — 60 г
  • Огурцы соленые — 80 г
  • Помидоры — 100 г
  • Томатная паста — 20 г
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Кунжут — 5 г
  • Чеснок сушеный — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Вырежьте из лаваша 8 кругов диаметром с будущий бургер. Обжарьте фарш с солью и специями до готовности. Смешайте йогурт, горчицу, томатную пасту, чеснок и перец для соуса. На четыре круга лаваша выложите слоями: фарш с тертым сыром, ломтики помидора с сыром, нарезанные огурцы с сыром.
  2. Накройте оставшимися кругами лаваша, смажьте желтком, посыпьте кунжутом и запекайте 15 минут при 200°C. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

