01 октября 2025 в 14:53

Стала известна сумма долга Собчак за капремонт

«Вечерняя Москва»: сумма долга Собчак за капремонт составила 17 тысяч рублей

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сумма долга журналистки и телеведущей Ксении Собчак за капитальный ремонт составила более 17 тысяч рублей, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как пишет издание, речь идет о долгах за три помещения. По словам источника, иски о взыскании подали в мировой судебный участок № 205 района Крылатское.

Уточняется, что долги накопились за три нежилых помещения, расположенных в 1-м переулке Тружеников. По данному адресу находится элитный жилой комплекс «Бродский». По данным источника, общая сумма за каждое помещение за время с января 2023 года по сентябрь 2025 года составила более 5700 рублей. Кроме того, фонд просит взыскать расходы на оплату госпошлины.

Ранее стало известно, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы направил в суд три иска к Собчак. С нее требуют взыскать плату за жилье и коммунальные услуги.

