Политолог объяснил, как России следует реагировать на атомные подлодки США

На любую американскую военную активность, в том числе атомные подлодки, которые президент США Дональд Трамп якобы отправил к берегам России, Москва должна реагировать дипломатически, сказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его мнению, это просто демонстрация американской мощи.

Трамп хочет показать, что он президент, который разговаривает с Россией с позиции силы. Размещения дронов и подводных лодок — это демонстративные меры. Поэтому отвечать на это следует дипломатически: выражением озабоченности, заявлениями о недопустимости эскалации и так далее, — считает Мирзаян.

И, конечно, добавил собеседник, необходимо делать то же самое в отношении США: заниматься разведкой, использовать дроны и подводные лодки.

Мы можем делать это публично, чтобы привлечь к себе внимание, а можем просто делать это, чтобы американские генералы на своих внутренних брифингах знали, что мы занимаемся тем же самым, — отметил эксперт.

Ранее на выступлении перед американскими генералами и адмиралами Трамп подтвердил, что отправил ядерные подводные лодки к берегам России. Он отметил, что принял такое решение ради предосторожности.