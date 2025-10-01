В МИД России раскрыли новые детали покушения на главу Совдепа Новой Каховки

Председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева перед ударом беспилотника могли целенаправленно выслеживать Вооруженные силы Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник. Трагедия произошла на территории Херсонской области.

Не исключается вариант, что за ним следили и наносили удар целенаправленно, — сказал Мирошник.

Также он отметил, что украинская сторона тщательно планировала это покушение. О серьезной подготовке, по его словам, свидетельствует характер совершенного нападения.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Леонтьев умер в больнице от полученных травм. Он добавил, что чиновник был настоящим патриотом и одним из первых сторонников «Единой России» в регионе.

До этого в Сети появилось видео удара БПЛА по председателю Совета депутатов Новой Каховки. Оно было снято камерой видеонаблюдения, которая располагалась неподалеку от места происшествия. На кадрах видно, как Леонтьев проходит мимо машины и движется в сторону входа в здание. В этот момент раздается громкий взрыв.