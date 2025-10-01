Озвучен приговор командиру батальона ВСУ за теракт в России Командира батальона ВСУ приговорили к 17 годам за теракт под Волгоградом

Командира батальона ВСУ Александра Гладченко приговорили к 17 годам заключения по уголовному делу о теракте в воинской части в Волгоградской области, передает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд. Максимальная санкция по статье грозит пожизненным лишением свободы.

Суд постановил Гладченко Александра Олеговича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, — сказано в приговоре.

Ранее в Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года. Сотрудники ФСБ арестовали их во время подготовки к подрыву железнодорожного моста через реку Самару.

До этого стало известно о ликвидации штурмовиков ВСУ, участвовавших в нападении на Курскую область. По словам источника, их обнаружили и ликвидировали в Сумской области.

Также сообщалось, что в 75 регионах России прошли масштабные мероприятия против распространения в интернете идеологии насилия и суицида среди молодежи. В результате задержаны планировавшие совершить массовые убийства в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Еще трое готовили теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Челябинской области.