«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник» Машков заявил, что его не пугают трудности на посту худрука театра «Современник»

Актер и режиссер Владимир Машков на открытии 70-го сезона Московского театра «Современник» отметил, что за год на посту художественного руководителя учреждения было много разного. Однако он подчеркнул, что является терпеливым человеком и не боится большой и ежедневной работы, передает корреспондент NEWS.ru.

Отвечая на вопрос, что было самым сложным и самым знаковым для него в этот период, Машков подчеркнул, что время подсчитывать урон или успех еще не пришло. При этом он отметил, что работа ведется каждый день и занимает много часов для того, чтобы «зритель получал самые глубокие впечатления от артистов этого великого театра».

Много разного было, но я человек терпеливый. У меня есть идея, которую мне подарили предшественники. Я говорю и о Галине Борисовне Волчек, и об Олеге Николаевиче Ефремове, и об Олеге Павловиче Табакове. Поэтому меня ничего не пугает. Я только надеюсь на абсолютную включенность коллектива, что и происходит. Поэтому для меня вот это самое дорогое, — сказал Машков.

Ранее Машков заявил, что стремление к профессиональному соперничеству в актерской среде является для него важнейшей мотивацией. Он также подчеркнул, что в 2025 году Московская театральная школа Олега Табакова, которую он возглавляет с 2018 года, открыла набор нового курса.