Бассейн базы отдыха стал могилой для маленького ребенка СК России: трехлетняя девочка утонула в бассейне на базе отдыха в Адыгее

Следственный комитет России по Республике Адыгея возбудил уголовное дело после трагической гибели трехлетней девочки в бассейне, сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент произошел на территории одной из местных баз отдыха в Тахтамукайском районе во время купания в открытом водоеме.

Дело было инициировано по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности и приведших к смерти по неосторожности). По предварительной версии следствия, директор базы отдыха не обеспечил надлежащие условия безопасности для посетителей комплекса. В частности, на территории открытого бассейна отсутствовала необходимая организация дежурства квалифицированных спасателей-инструкторов.

Ранее в Красноярском крае в реке Елогуй утонул двухлетний ребенок. Водолазам потребовалось двое суток, чтобы поднять тело малыша. Инцидент случился в поселке Келлог Туруханского района. Ребенок самостоятельно вышел из дома к реке, оставив на берегу обувь.