Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню

При наличии сердечно-сосудистых заболеваний лучше с осторожностью посещать баню, предупредил врач-гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев. В разговоре с НСН он подчеркнул, что перепады температуры в такой ситуации могут навредить.

Если есть сердечно-сосудистые заболевания и нарушение регуляции тонуса сосудов, то перепады температуры могут быть вредны. Многие болезни сопровождаются изменением тонуса сосудов. Поэтому людям, страдающим какими-то хроническими болезнями, не очень показано париться в базе. Если после парилки давление начинает падать, а пульс расти, то надо прекращать париться, — пояснил гериатр.

Кроме того, по его словам, посещение бани зависит и от возраста. Чем старше человек, тем ниже должна быть температура при парении. Врач предупредил, что в зрелом возрасте стенки сосудов плохо реагируют на резкую смену температур. Он отметил, что это чревато сосудистыми катастрофами, например инсультом или инфарктом.

