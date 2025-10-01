Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 16:03

Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню

Гериатр Конев: лучше с осторожностью посещать баню при болезнях сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При наличии сердечно-сосудистых заболеваний лучше с осторожностью посещать баню, предупредил врач-гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев. В разговоре с НСН он подчеркнул, что перепады температуры в такой ситуации могут навредить.

Если есть сердечно-сосудистые заболевания и нарушение регуляции тонуса сосудов, то перепады температуры могут быть вредны. Многие болезни сопровождаются изменением тонуса сосудов. Поэтому людям, страдающим какими-то хроническими болезнями, не очень показано париться в базе. Если после парилки давление начинает падать, а пульс расти, то надо прекращать париться, — пояснил гериатр.

Кроме того, по его словам, посещение бани зависит и от возраста. Чем старше человек, тем ниже должна быть температура при парении. Врач предупредил, что в зрелом возрасте стенки сосудов плохо реагируют на резкую смену температур. Он отметил, что это чревато сосудистыми катастрофами, например инсультом или инфарктом.

Гериатр Николай Зак ранее заявил, что немаловажный «ингредиент» долгой и здоровой жизни — это удача. По его мнению, зачастую болезни и происшествия, которые не дают людям дожить до 100 лет, — это случайности. Эксперименты показывают, что в одинаковых условиях у одних и тех же животных может быть разная продолжительность жизни, добавил он.

здоровье
болезни
пожилые
врачи
