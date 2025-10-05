Подозреваемого в финансировании экстремистов лишили имущества Суд наложил арест на имущество обвиняемого в финансировании «Артподготовки» Цоя

Суд постановил арестовать все имущество гражданина Узбекистана Евгения Цоя (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), он обвиняется в финансировании деятельности группировки «Артподготовка» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), пишет ТАСС. Вместе с этим правоохранителями назначена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Цоя.

По делу наложены аресты на имущество Цоя Е. Л., в полном объеме собран характеризующий материал, назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, — сказано в сообщении.

Ранее был арестован заместитель начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов. Его задержание связано с делом ведущего специалиста этой же инспекции Алексея Демченко. Мартьянову предъявили обвинение в участии в движении «Артподготовка».

До этого поступала информация о задержании Александры Житенко, которая работала посудомойкой в Кадетском корпусе СКР имени Александра Невского в Москве. Ее арестовали по аналогичному обвинению в причастности к движению «Артподготовка». В настоящее время в отношении нее проводится комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.