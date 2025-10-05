Пышки из картофельного пюре: вкуснейшая закуска подается со сметаной и чесноком. Нежные, как пух, и ароматные пышки с картофельной основой станут любимым завтраком для всей семьи. Хрустящие снаружи и невероятно воздушные внутри — это рецепт из детства, который стоит сохранить!
Ингредиенты
- Картофель — 3 шт. (крупные)
- Молоко тёплое — 250 мл
- Мука пшеничная — 500 г
- Дрожжи сухие — 7 г
- Яйцо — 1 шт.
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Масло растительное — для жарки
- Сметана и чеснок — для подачи
Приготовление
- Картофель отварите в мундире, очистите и разомните в пюре. Дрожжи растворите в тёплом молоке с сахаром. Соедините пюре, яйцо, соль и рубленый укроп. Влейте молоко с дрожжами, постепенно добавляйте муку.
- Замесите мягкое тесто. Дайте подойти 1 час в тепле. Обомните тесто, формируйте небольшие лепёшки. Жарьте на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте со сметаной.
Совет: для пышности добавьте 2 ст. л. картофельного отвара в тесто.
Ранее мы готовили картофельники с беконом. Обалденно вкусно, когда надоели мясные манты.