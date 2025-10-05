Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 10:00

Пышки из картофельного пюре: вкуснейшая закуска подается со сметаной и чесноком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышки из картофельного пюре: вкуснейшая закуска подается со сметаной и чесноком. Нежные, как пух, и ароматные пышки с картофельной основой станут любимым завтраком для всей семьи. Хрустящие снаружи и невероятно воздушные внутри — это рецепт из детства, который стоит сохранить!

Ингредиенты

  • Картофель — 3 шт. (крупные)
  • Молоко тёплое — 250 мл
  • Мука пшеничная — 500 г
  • Дрожжи сухие — 7 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Сметана и чеснок — для подачи

Приготовление

  1. Картофель отварите в мундире, очистите и разомните в пюре. Дрожжи растворите в тёплом молоке с сахаром. Соедините пюре, яйцо, соль и рубленый укроп. Влейте молоко с дрожжами, постепенно добавляйте муку.
  2. Замесите мягкое тесто. Дайте подойти 1 час в тепле. Обомните тесто, формируйте небольшие лепёшки. Жарьте на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте со сметаной.

Совет: для пышности добавьте 2 ст. л. картофельного отвара в тесто.

Ранее мы готовили картофельники с беконом. Обалденно вкусно, когда надоели мясные манты.

картошка
картофель
простой рецепт
закуски
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чехии проголосовали против Киева и НАТО
Россиянам озвучили ранние симптомы проблем с печенью
Полчища жуков-вонючек атаковали российский регион
Свыше 150 тыс. человек эвакуируют из-за стихийного бедствия
Польские зразы из картофеля: секреты приготовления с грибами
В России изменят сроки предоставления квитанций за услуги ЖКХ
Воздушная шведская булочка семла: как облако из сливок и миндаля
Забудьте о селедке под шубой! Этот шведский салат в 100 раз лучше
Обычная тушеная капуста отдыхает! Этот польский рецепт — небо и земля!
Забудьте о булочках с маком! Этот польский рулет изменит вашу жизнь
В Чернигове энергетический объект получил серьезные повреждения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 октября 2025 года
Французский салат нисуаз за 20 минут: быстрый рецепт вкусного обеда
Во Львове зафиксирована одна из крупнейших атак
Бывший аналитик ЦРУ объяснил, почему ВСУ не получат ракеты Tomahawk
В ДНР раскрыли успехи ВС России вблизи Красноармейска
Польское печенье «Мазурка»: классика национальной кухни своими руками
Огонь охватил индустриальный парк Sparrow во Львове
«Головная боль»: озвучены последствия победы ANO на выборах в Чехии для ЕС
Илон Маск объявил сроки запуска своей версии «Википедии»
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.