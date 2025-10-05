Пышки из картофельного пюре: вкуснейшая закуска подается со сметаной и чесноком

Пышки из картофельного пюре: вкуснейшая закуска подается со сметаной и чесноком. Нежные, как пух, и ароматные пышки с картофельной основой станут любимым завтраком для всей семьи. Хрустящие снаружи и невероятно воздушные внутри — это рецепт из детства, который стоит сохранить!

Ингредиенты

Картофель — 3 шт. (крупные)

Молоко тёплое — 250 мл

Мука пшеничная — 500 г

Дрожжи сухие — 7 г

Яйцо — 1 шт.

Укроп свежий — 1/2 пучка

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Масло растительное — для жарки

Сметана и чеснок — для подачи

Приготовление

Картофель отварите в мундире, очистите и разомните в пюре. Дрожжи растворите в тёплом молоке с сахаром. Соедините пюре, яйцо, соль и рубленый укроп. Влейте молоко с дрожжами, постепенно добавляйте муку. Замесите мягкое тесто. Дайте подойти 1 час в тепле. Обомните тесто, формируйте небольшие лепёшки. Жарьте на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте со сметаной.

Совет: для пышности добавьте 2 ст. л. картофельного отвара в тесто.

