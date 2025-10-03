Салат «Мексика» без варки: взрыв красок и вкусов за 15 минут! Яркий, пикантный и невероятно сочный салат, который станет спасением, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное. Сочетание копчёной колбасы, хрустящих овощей и сыра создаёт гармоничный ансамбль, напоминающий о мексиканских мотивах.
Ингредиенты
- Колбаса копчёная — 200 г
- Сыр твёрдый — 200 г
- Перец болгарский — 2 шт. (разных цветов)
- Помидоры — 3 шт.
- Огурцы солёные — 2 шт.
- Кукуруза консервированная — 1 банка (340 г)
- Лук зелёный — 1 пучок
- Майонез — 150 г
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
- Сок лайма — 1 ч. л. (по желанию)
Приготовление
- Колбасу и сыр нарежьте тонкой соломкой. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте аналогично. Помидоры и огурцы нарежьте аккуратными кубиками. Кукурузу откиньте на дуршлаг. Зелёный лук мелко порубите. Соедините все ингредиенты в просторной миске, заправьте майонезом, при желании добавьте сок лайма. Посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу же, украсив веточкой кинзы.
Совет: для пикантности добавьте 1 мелко нарезанный острый перец чили.
