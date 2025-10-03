Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 18:00

Салат «Мексика» без варки: взрыв красок и вкусов за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Мексика» без варки: взрыв красок и вкусов за 15 минут! Яркий, пикантный и невероятно сочный салат, который станет спасением, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное. Сочетание копчёной колбасы, хрустящих овощей и сыра создаёт гармоничный ансамбль, напоминающий о мексиканских мотивах.

Ингредиенты

  • Колбаса копчёная — 200 г
  • Сыр твёрдый — 200 г
  • Перец болгарский — 2 шт. (разных цветов)
  • Помидоры — 3 шт.
  • Огурцы солёные — 2 шт.
  • Кукуруза консервированная — 1 банка (340 г)
  • Лук зелёный — 1 пучок
  • Майонез — 150 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу
  • Сок лайма — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

  1. Колбасу и сыр нарежьте тонкой соломкой. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте аналогично. Помидоры и огурцы нарежьте аккуратными кубиками. Кукурузу откиньте на дуршлаг. Зелёный лук мелко порубите. Соедините все ингредиенты в просторной миске, заправьте майонезом, при желании добавьте сок лайма. Посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу же, украсив веточкой кинзы.

Совет: для пикантности добавьте 1 мелко нарезанный острый перец чили.

Ранее мы готовили салат «Тропики» за 10 минут. Обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить.

