Салат «Мексика» без варки: взрыв красок и вкусов за 15 минут!

Салат «Мексика» без варки: взрыв красок и вкусов за 15 минут!

Салат «Мексика» без варки: взрыв красок и вкусов за 15 минут! Яркий, пикантный и невероятно сочный салат, который станет спасением, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное. Сочетание копчёной колбасы, хрустящих овощей и сыра создаёт гармоничный ансамбль, напоминающий о мексиканских мотивах.

Ингредиенты

Колбаса копчёная — 200 г

Сыр твёрдый — 200 г

Перец болгарский — 2 шт. (разных цветов)

Помидоры — 3 шт.

Огурцы солёные — 2 шт.

Кукуруза консервированная — 1 банка (340 г)

Лук зелёный — 1 пучок

Майонез — 150 г

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Сок лайма — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

Колбасу и сыр нарежьте тонкой соломкой. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте аналогично. Помидоры и огурцы нарежьте аккуратными кубиками. Кукурузу откиньте на дуршлаг. Зелёный лук мелко порубите. Соедините все ингредиенты в просторной миске, заправьте майонезом, при желании добавьте сок лайма. Посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу же, украсив веточкой кинзы.

Совет: для пикантности добавьте 1 мелко нарезанный острый перец чили.

Ранее мы готовили салат «Тропики» за 10 минут. Обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить.