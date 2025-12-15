Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 09:00

Салат на скорую руку: готовим «Четверку» с фасолью и колбасой — простой и вкусный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат на скорую руку: готовим «Четверку» с фасолью и колбасой — простой и вкусный. Сытный, быстрый и очень простой в приготовлении салат из доступных ингредиентов. Идеальный вариант для ужина, когда нет времени на долгие готовки.

Ингредиенты: яйца (2 шт.), консервированная фасоль в собственном соку (1/2 банки), консервированные шампиньоны (1/2 банки), вареная или полукопченая колбаса (150–200 г), зеленый лук (небольшой пучок), майонез, соль, молотый черный перец.

Приготовление: яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Колбасу нарежьте такими же кубиками. Консервированную фасоль и шампиньоны откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Шампиньоны, если они крупные, можно нарезать. Зеленый лук мелко порубите. В миске соедините все подготовленные ингредиенты: яйца, колбасу, фасоль, грибы и лук. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 15–20 минут в холодильнике.

Ранее мы готовили крабовый салат по бабушкиному рецепту. Так его делали в самом начале, когда он еще не стал звездой.

Проверено редакцией
Читайте также
Оливье без картошки и горошка — полезный вариант, который не оставит равнодушным: ПП-салат к праздничному столу
Общество
Оливье без картошки и горошка — полезный вариант, который не оставит равнодушным: ПП-салат к праздничному столу
Почему мясо по-французски не из Франции, как изменился оригинальный рецепт и при чем тут оливье: история легендарного блюда
Общество
Почему мясо по-французски не из Франции, как изменился оригинальный рецепт и при чем тут оливье: история легендарного блюда
Необычный хлеб, который удивит всех: простой рис превращается в пушистую домашнюю выпечку — старинный рецепт, который стоит вернуть
Общество
Необычный хлеб, который удивит всех: простой рис превращается в пушистую домашнюю выпечку — старинный рецепт, который стоит вернуть
Оливье без картошки и горошка — полезный вариант, который не оставит равнодушным: ПП-салат к праздничному столу
Общество
Оливье без картошки и горошка — полезный вариант, который не оставит равнодушным: ПП-салат к праздничному столу
«Новогодний бриз»: салат с кальмарами и яйцами — 10 минут, и стол накрыт!
Семья и жизнь
«Новогодний бриз»: салат с кальмарами и яйцами — 10 минут, и стол накрыт!
салаты
колбаса
фасоль
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нагиев признался в алчности и раскрыл, на что он зарабатывает
Магнитные бури сегодня, 15 декабря: что завтра, эмоциональные перегрузки
«Надругательство»: депутат об оскорбившем чувства верующих кафе в Оренбурге
DDX Fitness признали самой крупной фитнес-сетью России
Россиянку освободили от оформленного дочерью для Roblox кредита
В США связали перспективы мира на Украине с переговорами с Россией
Важный закон о работе коллекторов готовят в России
Раскрыт «сюрприз», который Метревели подготовила для РФ на посту главы MI6
В МЧС уточнили данные о пропавших в Пермском крае туристах
Зеленский поставил крест на одной идее Трампа
Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год
Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад
МИД России напомнил Западу о причастности к убийствам журналистов
Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине
Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.