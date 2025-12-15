Салат на скорую руку: готовим «Четверку» с фасолью и колбасой — простой и вкусный

Салат на скорую руку: готовим «Четверку» с фасолью и колбасой — простой и вкусный. Сытный, быстрый и очень простой в приготовлении салат из доступных ингредиентов. Идеальный вариант для ужина, когда нет времени на долгие готовки.

Ингредиенты: яйца (2 шт.), консервированная фасоль в собственном соку (1/2 банки), консервированные шампиньоны (1/2 банки), вареная или полукопченая колбаса (150–200 г), зеленый лук (небольшой пучок), майонез, соль, молотый черный перец.

Приготовление: яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Колбасу нарежьте такими же кубиками. Консервированную фасоль и шампиньоны откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Шампиньоны, если они крупные, можно нарезать. Зеленый лук мелко порубите. В миске соедините все подготовленные ингредиенты: яйца, колбасу, фасоль, грибы и лук. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 15–20 минут в холодильнике.

