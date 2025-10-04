Битые кабачки в чесночном маринаде: можно есть уже через 4 часа

Битые кабачки в чесночном маринаде: можно есть уже через 4 часа

Битые кабачки в чесночном маринаде — это оригинальная закуска с пикантным вкусом. Идеально подходят к мясу, картофелю или как самостоятельное блюдо — они низкокалорийны, готовятся без термической обработки.

Рецепт: кабачки (500 г) нарежьте брусочками толщиной 1 см, слегка отбейте молоточком для мяса, чтобы они лучше пропитались маринадом. Приготовьте заливку: смешайте 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса 9%, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. красного перца и пучок измельченной зелени укропа. Залейте кабачки маринадом, аккуратно перемешайте и оставьте в холодильнике. Можно есть уже через 4 часа.

Вкус получается сбалансированным: нежные кабачковые дольки впитывают чесночно-пряный маринад, сохраняя легкую хрусткость, а красный перец добавляет приятную остроту. Попробуйте этот необычный рецепт — и обычные кабачки заиграют новыми красками!

Ранее стало известно, как приготовить классическую квашеную капусту без уксуса и сахара: рецепт для 3-литровой банки.