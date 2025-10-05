Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 10:00

Татарский пирог, который едят руками. Та самая губадия с мясом и рисом! Многослойное чудо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы еще не пробовали настоящую татарскую губадию, вы многое потеряли! Этот многослойный пирог — настоящее произведение кулинарного искусства, которое традиционно готовят к большим праздникам. Представьте: нежное рассыпчатое тесто, сочная мясная начинка, ароматный рис и яйца, сливочное масло... Каждый слой идеально сочетается с другим, создавая неповторимую гармонию вкуса. Губадия — это не просто пирог, это гордость татарской кухни, блюдо, которое собирает за столом всю семью. Его насыщенный вкус и сытность никого не оставят равнодушным!

Для теста возьмите: 500 г муки, 250 г сливочного масла или маргарина, 1 яйцо, 150 мл кефира, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки подготовьте: 500 г мясного фарша (говядина или баранина), 2 вареных яйца, 1 стакан отварного риса, 1 крупную луковицу, 100 г сливочного масла, соль, перец и другие специи по вкусу. Сначала смешайте муку с разрыхлителем, натрите в нее холодное масло. Добавьте яйцо, кефир, соль и сахар. Замесите тесто и уберите в холодильник на 30 минут. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, смешайте с фаршем, посолите и поперчите. Вареные яйца крупно натрите. Тесто разделите на две неравные части. Большую часть раскатайте и выложите в смазанную форму. Слоями выложите: рис, мясную начинку, яйца. На яйца положите тонко нарезанное сливочное масло. Накройте второй частью теста, защипите края. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 180 °C 40–50 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой — так слои лучше сохранят форму. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

