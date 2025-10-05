Нежнее суфле — всего 3 ингредиента! Французский омлет Пуляр — просто, вкусно и необычно

А что, если я скажу вам, что можно приготовить настоящий французский завтрак, не требующий ни дорогих ингредиентов, ни особых кулинарных навыков? Омлет матушки Пуляр — это легенда, родившаяся в стенах аббатства Мон-Сен-Мишель. Его секрет — в воздушной текстуре, которую создают белки, взбитые отдельно от желтков. Когда я впервые попробовала этот омлет, то была поражена его нежностью — он буквально таял во рту! С тех пор это мой любимый способ удивить гостей или сделать обычное утро немного праздничным. И поверьте, это проще, чем кажется!

Для приготовления нам понадобится всего 3 яйца, 50 г сливочного масла и щепотка соли. Аккуратно разделите белки и желтки по разным мискам. Желтки просто перемешайте вилкой с солью до однородности. А вот белки взбейте венчиком или миксером до устойчивых пиков — они должны блестеть и не выпадать из миски. В сковороде с антипригарным покрытием растопите сливочное масло на среднем огне. Равномерно распределите желтки по дну. Когда желток немного схватится по краям, аккуратно выложите сверху взбитые белки, разравнивая их лопаткой. Накройте сковороду крышкой и готовьте на самом маленьком огне 7 минут — не поднимайте крышку! Затем разрежьте омлет пополам, сложите половинки друг на друга румяной стороной вверх и сразу подавайте. Этот воздушный шедевр лучше всего есть сразу, пока он не потерял свою волшебную текстуру!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.