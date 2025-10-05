Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 05:34

Секрет бабушкиной выпечки: готовим нежные ватрушки со штрейзелем на кефире

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ватрушки со штрейзелем представляют собой классическую выпечку, знакомую многим с детства. Это сочетание отличается нежным дрожжевым тестом и воздушной творожной начинкой с хрустящей крошкой. Аромат свежей выпечки с ванильными нотками создает особую атмосферу домашнего уюта.

Для приготовления потребуется: для теста — 160 г кефира, 10 г свежих дрожжей, 45 г сахара, 300 г муки, 0,5 ч. л. соли, 30 г масла, 2 желтка; для начинки — 180 г творога, 1 белок, 40 г сахара, 1 ч. л. ванилина; для штрейзеля — 30 г муки, 20 г сахара, 20 г сливочного масла. Из теплого кефира, дрожжей и части муки готовят опару, которую оставляют на 15–20 минут. Соединяют с остальными ингредиентами теста и вымешивают. Творог растирают с сахаром, ванилином и белком. Тесто разделяют на шарики, формируют углубления и заполняют творожной начинкой. Посыпают штрейзелем из перетертых в крошку масла, муки и сахара. Выпекают при 180 градусах 20–30 минут до золотистого цвета. Секрет успеха заключается в правильной подготовке опары — она должна хорошо подняться и покрыться пузырьками.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Читайте также
Эндокринолог озвучила самые опасные для здоровья сердца продукты
Здоровье/красота
Эндокринолог озвучила самые опасные для здоровья сердца продукты
Прощай, шарлотка! Этот французский пирог из яблок стал хитом на моей кухне
Семья и жизнь
Прощай, шарлотка! Этот французский пирог из яблок стал хитом на моей кухне
Готовлю харчо по-грузински с аджикой и томатной пастой. Аромат стоит — с ума сойти!
Общество
Готовлю харчо по-грузински с аджикой и томатной пастой. Аромат стоит — с ума сойти!
Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество
Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Готовлю эту вкуснятину вместо ужина — семью за уши не оттащишь: пирог-жюльен
Общество
Готовлю эту вкуснятину вместо ужина — семью за уши не оттащишь: пирог-жюльен
еда
рецепты
выпечка
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Секрет бабушкиной выпечки: готовим нежные ватрушки со штрейзелем на кефире Ватрушки со штрейзелем представляют собой классическую выпечку, знакомую многим с детства. Это сочетание отличается нежным дрожжевым тестом и воздушной творожной начинкой с хрустящей крошкой. Аромат свежей выпечки с ванильными нотками создает особую атмосферу домашнего уюта.
Для приготовления потребуется: для теста — 160 г кефира, 10 г свежих дрожжей, 45 г сахара, 300 г муки, 0,5 ч. л. соли, 30 г масла, 2 желтка; для начинки — 180 г творога, 1 белок, 40 г сахара, 1 ч. л. ванилина; для штрейзеля — 30 г муки, 20 г сахара, 20 г сливочного масла.
>
Из теплого кефира, дрожжей и части муки готовят опару, которую оставляют на 15-20 минут. Соединяют с остальными ингредиентами теста и вымешивают. Творог растирают с сахаром, ванилином и белком. Тесто разделяют на шарики, формируют углубления и заполняют творожной начинкой. Посыпают штрейзелем из перетертых в крошку масла, муки и сахара. Выпекают при 180 градусов 20-30 минут до золотистого цвета.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ выпустили по регионам России почти 30 беспилотников за ночь
На маркетплейсах наблюдается резкое сокращение продаж лабубу
Одновременные взрывы в разных городах Украины нарушили ночную тишину
Названо число потерь ВСУ при неудачных атаках под Сумами
Звезда «Папиных дочек» оказался злостным неплательщиком алиментов
Рекорды недели — +24 и −8, чего ждем? Погода в Москве и Питере 6–12 октября
Простота в сочетании с мощью: чем уникален истребитель МиГ-29 — инфографика
В МВД дали совет по поводу одной категории информации о себе в Сети
В США рассказали, какой сюрприз Вашингтон приготовил Киеву
Хорватский турист узнал цену тестирования дрона в запретной зоне Германии
К чему снится смерть бабушки, если она жива: разбираемся вместе
Три посылки со взрывчаткой не доехали до адресатов во Франции
Янтык — татарский чебурек без масла: совсем не жирный, но сочный
У арестованного в Москве гражданина Узбекистана прошли обыски
Воздушная операция в Воронежской области завершилась полным разгромом БПЛА
Как в IKEA: шведские фрикадельки «Коттбуллар» — секрет вкуса раскрыт
Статистика пропавших людей в России показала тревожные цифры
Что посадить в октябре на участке под зиму: какие овощи, кустарники, цветы
Сон о тюрьме: почему он снится и что предвещает для вас
В 2026 году некоторые пенсионеры смогут получить все накопления разом
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями
Общество

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.