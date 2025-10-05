Пожарные не дали крупному складу в Москве сгореть дотла На территории ОЭЗ «Технополис Москва» загорелся склад

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва», расположенной на Волгоградском проспекте, произошло возгорание складского помещения, сообщили в столичном управлении МЧС. К настоящему моменту пожар локализован. В тушении задействованы более 70 пожарных и 24 единицы специальной техники. По предварительным сведениям, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Огонь охватил трехэтажное административное здание на Волгоградском проспекте, 42. На месте работают около 50 сотрудников и 16 единиц техники МЧС России. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, — заявили в ведомстве.

До этого в Москве загорелся недостроенный жилой комплекс Nova. С места событий очевидцы сообщали о поднимавшемся черном столбе дыма.

Ранее в Омске на улице Карбышева возник пожар на предприятии, изготавливающем ритуальные принадлежности. Площадь, которую охватило пламя, достигла 2,8 тысячи квадратных метров. В ликвидации чрезвычайного происхождения приняли участие 30 сотрудников экстренных служб, а также девять единиц специальной техники.