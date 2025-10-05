Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 11:10

Пожарные не дали крупному складу в Москве сгореть дотла

На территории ОЭЗ «Технополис Москва» загорелся склад

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва», расположенной на Волгоградском проспекте, произошло возгорание складского помещения, сообщили в столичном управлении МЧС. К настоящему моменту пожар локализован. В тушении задействованы более 70 пожарных и 24 единицы специальной техники. По предварительным сведениям, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Огонь охватил трехэтажное административное здание на Волгоградском проспекте, 42. На месте работают около 50 сотрудников и 16 единиц техники МЧС России. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, — заявили в ведомстве.

До этого в Москве загорелся недостроенный жилой комплекс Nova. С места событий очевидцы сообщали о поднимавшемся черном столбе дыма.

Ранее в Омске на улице Карбышева возник пожар на предприятии, изготавливающем ритуальные принадлежности. Площадь, которую охватило пламя, достигла 2,8 тысячи квадратных метров. В ликвидации чрезвычайного происхождения приняли участие 30 сотрудников экстренных служб, а также девять единиц специальной техники.

пожары
МЧС
спасатели
Москва
ОЭЗ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 5 октября: «Герани» сожгли HIMARS, Купянск
Поступили свежие данные по обстановке у президентского дворца в Тбилиси
Более 150 человек эвакуировали из шахты из-за ее обрушения
В Таджикистане раскрыли детали телефонного разговора Путина и Рахмона
В Минздраве уточнили состояние пострадавших в массовом ДТП под Самарой
В деле осужденного за убийства миллиардера могут появиться новые фигуранты
Врач объяснил, почему сидячая работа может быть опаснее тяжелого труда
Газовое хранилище загорелось после взрывов во Львовской области
Путин озвучил последствия отправки ракет Tomahawk Украине
«Их дело»: Путин высказался о реакции Запада на валдайское выступление
Ким Чен Ын сделал серьезное предупреждение США
Не менее 17 человек погибли из-за проливных дождей в Индии
Цоя обвинили в финансировании террористов
В США доказали VIP-мобилизацией на Украине абсурдность Tomahawk для ВСУ
Пожарные не дали крупному складу в Москве сгореть дотла
Стало известно о мощном ударе по Ж/Д-инфраструктуре на Украине
Зеленский неожиданно взмолился о перемирии, но с одним нюансом
Разнесли в клочья цели в Запорожье и Львове: удары по Украине 5 октября
Экс-директора издательства «Правда» Леонтьева нашли мертвым в Москве
Стало известно, какие рейсы задержали или отменили в России 5 октября
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.