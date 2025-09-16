Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 19:28

Цветок, который не требует ни полива, ни подкормок, ни прополки: просто посадите на солнце

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эхинацея — цветок, который после посадки развивается абсолютно самостоятельно, не требуя ни полива, ни подкормок, ни прополки. Просто посадите его на солнечное место.

Мощная корневая система эхинацеи проникает на глубину до 1,5 метра, добывая влагу даже в засуху, а жесткие стебли и листья устойчивы к ветрам и болезням. Посадите деленку или семена в любую почву (даже в бедную или каменистую), и уже через год растение превратится в пышный куст с крупными ромашковидными цветами розового, малинового или белого оттенков.

Эхинацея цветет с июля по сентябрь, привлекая бабочек и пчел, а ее засушенные соцветия декоративно выглядят даже зимой. Единственное, что ей нужно, — максимум солнца. Это беспроигрышный вариант для занятых людей, начинающих садоводов и сложных участков.

Ранее был назван многолетник, который из семян вырастает в пышные кусты с цветами.

