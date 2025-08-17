Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 04:23

В США призвали Вашингтон и Москву к «серьезной дипломатии»

Эксперт ванден Хювел заявила, что РФ и США надо продолжать серьезную дипломатию

Дональд Трамп и Владимир Путин Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

России и США следует продолжать после саммита в Анкоридже заниматься «серьезной и целенаправленной дипломатией», заявила ТАСС президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией, издатель журнала The Nation Катрина ванден Хювел. По ее словам, направление первостепенной важности — урегулирование конфликта на Украине.

Дипломатическое взаимодействие лучше конфликта. Но нам нужна поистине серьезная и целенаправленная дипломатия для достижения настоящего мира, — отметила ванден Хювел.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не привела к прорыву, подчеркнула она. Эксперт констатировала, что при этом конфликт на Украине «парализовал в Западном полушарии практически все».

Ранее политолог, историк и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов указал, что главным результатом переговоров Путина и Трампа на Аляске стало возобновление диалога между Россией и США после длительного перерыва, что дает надежду на урегулирование сложных вопросов. Он также выразил мнение, что прошедший саммит опроверг миф об изоляции РФ.

