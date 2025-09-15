В Раде заявили о приближающемся завершении конфликта Нардеп Вениславский: конфликт на Украине движется к завершению

Украинский конфликт постепенно приближается к своей завершающей стадии, заявил народный депутат Верховной рады Федор Вениславский. Парламентарий отметил, что текущая динамика событий свидетельствует о движении в сторону прекращения боевых действий, передает издание «Страна.ua».

Сейчас, когда очевидно, что [конфликт] идет к завершению, это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении, — сказал Вениславский.

Вениславский также связал активизацию политических сил с приближающимся окончанием военного противостояния. Нардеп указал, что перспектива завершения конфликта провоцирует повышенную активность различных политических групп и организаций.

Ранее представитель Кремля сообщил, что никаких подвижек по саммиту России, США и Украины пока нет. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, что трехсторонняя встреча состоится «относительно скоро».

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил мнение, что западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского не позволят ему провести встречу с лидером России в Москве. По словам парламентария, западные покровители опасаются, что украинский политик может «наломать дров» во время переговоров.