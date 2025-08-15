Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 11:48

Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей

«Семишагофф» приобрел бывший склад «Интерторга» за 1,5 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компания «ТК Прогресс», связанная с основателем сети «Семишагофф» Виталием Поздеевым, приобрела бывший склад обанкротившегося «Интерторга», передает РБК со ссылкой на данные Федресурса. Сделка на сумму 1,49 млрд рублей включает складской комплекс площадью 7,8 тысячи кв. м и земельный участок 5,5 га в петербургских Шушарах.

По данным издания, «ТК Прогресс» принадлежит основателю сети жестких дискаунтеров «Семишагофф». Сеть активно развивается с 2012 года и насчитывает 184 магазина в Петербурге и Ленобласти. В 2024 году выручка компании выросла на 19% до 54,8 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 51%, достигнув 261,8 млн рублей.

В последние годы «Семишагофф» последовательно расширяет складскую инфраструктуру. В 2019 году сеть купила склад в Металлострое площадью 16,5 тысячи кв. м, а в 2023 году арендовала 16,2 тысячи кв. м в логистическом комплексе «Октавиан» во Всеволожском районе.

Приобретенный объект был построен в середине 2000-х компанией «ПНК-2», затем перешел кипрской Istapoint Limited. В 2010 году комплекс выкупила «Невская логистика», связанная с торговым домом «Интерторг» братьев Абдуллаевых. «Интерторг», развивавший сети SPAR, «Народная 7Я» и «Идея», был признан банкротом в 2020 году по иску кредиторов.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов «Красное & Белое» оспорила в Арбитражном суде приостановку своей лицензии на продажу алкоголя в Вологодской области. Иск компании «Альфа-М» (управляющей сетью) направлен на отмену решения региональных властей. Рассмотрение дела назначено на 26 августа.

Россия
Cанкт-Петербург
торговые сети
активы
бизнес
склады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Цвет настроения — Melke: выбираем окна под интерьер
Режим ЧС ввели в Камчатском крае
Врач рассказала, как силовые тренировки могут быть опасными для сердца
Россияне выбрали наиболее подходящий вариант произношения слова «миллион»
Автоблогер с 7 млн подписчиками отправился в колонию за дачу взятки
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.