Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей

Компания «ТК Прогресс», связанная с основателем сети «Семишагофф» Виталием Поздеевым, приобрела бывший склад обанкротившегося «Интерторга», передает РБК со ссылкой на данные Федресурса. Сделка на сумму 1,49 млрд рублей включает складской комплекс площадью 7,8 тысячи кв. м и земельный участок 5,5 га в петербургских Шушарах.

По данным издания, «ТК Прогресс» принадлежит основателю сети жестких дискаунтеров «Семишагофф». Сеть активно развивается с 2012 года и насчитывает 184 магазина в Петербурге и Ленобласти. В 2024 году выручка компании выросла на 19% до 54,8 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 51%, достигнув 261,8 млн рублей.

В последние годы «Семишагофф» последовательно расширяет складскую инфраструктуру. В 2019 году сеть купила склад в Металлострое площадью 16,5 тысячи кв. м, а в 2023 году арендовала 16,2 тысячи кв. м в логистическом комплексе «Октавиан» во Всеволожском районе.

Приобретенный объект был построен в середине 2000-х компанией «ПНК-2», затем перешел кипрской Istapoint Limited. В 2010 году комплекс выкупила «Невская логистика», связанная с торговым домом «Интерторг» братьев Абдуллаевых. «Интерторг», развивавший сети SPAR, «Народная 7Я» и «Идея», был признан банкротом в 2020 году по иску кредиторов.

