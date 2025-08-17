Гигантские очереди к Крымскому мосту ликвидированы

Очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи полностью ликвидированы, следует из сообщения оперативного штаба переправы. В сводке говорится, что с обеих сторон отсутствуют затруднения в проезде к пунктам ручного досмотра.

До этого гигантская очередь на Крымском мосту попала на видео. На кадрах одного из водителей в Telegram-канале «Краснодар и край» виден бесконечный затор. Людям приходится ждать своей очереди под палящим солнцем.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что воздушное пространство над Крымским мостом находится под усиленным контролем ВС РФ и украинская армия не располагает возможностями для нанесения по нему успешного удара. По его словам, российские системы противовоздушной обороны способны отражать масштабные атаки, включая удары с применением беспилотников и ракет.

