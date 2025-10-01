Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 19:06

В «Автодоре» отреагировали на сообщения об очередях на АЗС трассы М-12

«Автодор» опроверг сообщения об очередях на АЗС трассы М-12 «Восток»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сообщения об очередях на АЗС вдоль трассы М-12 «Восток» являются фейком, сообщил «Автодор» в Telegram-канале. По данным госкомпании, все заправки на магистрали работают в штатном режиме, скоплений машин не фиксируется ни на одной из них.

Это фейк. Все АЗС на М-12 работают в штатном режиме. Скопления автомобилей не зафиксировано ни на одной из них, — говорится в сообщении.

В «Автодоре» также обратили внимание, что в распространяющемся в Сети видео запечатлена контейнерная заправка, а такого вида АЗС нет на трассе М-12. Магистраль оснащена полноценными заправочными комплексами, на маршруте от Москвы до Казани таких 24 штуки.

Ранее стало известно, что правительство готовит меры поддержки топливного рынка из-за перебоев с бензином и дизелем в регионах. Среди предложений — обнуление пошлин на импорт из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также временное разрешение на использование присадок. Предполагается, что эти шаги должны компенсировать падение внутреннего производства и закрыть дефицит топлива.

