Ветеран ЦСКА заявил, что ему неинтересен матч Россия — Иран

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что ему неинтересен матч национальных команд России и Ирана. По его мнению, в составе нет ни одной звезды европейского уровня, а ранее блиставшие игроки начали беречь себя.

Неинтересный матч. Одним глазом гляну, двумя даже не буду. На кого смотреть? У нас нет звезд европейского уровня. Кисляк и Батраков — еще ничего, но тоже сдуваются. Молодые, уже опытные, но начали беречь себя. Передачи поперек и назад вратарю — это не футбол. Безобразно, — заявил Пономарев.

Сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге ФИФА. Коллектив успешно прошел квалификацию и отобрался на чемпионат мира-2026. Матч сборных России и Ирана состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена».

Ранее главный тренер Валерий Карпин заявил, что не планирует довызывать новых игроков перед товарищескими матчами против Ирана и Боливии. Отвечая на вопросы в ходе тренировки команды в учебно-тренировочном центре «Новогорск», он отметил, что в настоящее время в списке числится 26 полевых игроков. Команду из-за травм покинули Даниил Фомин, Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев. При этом тренер допустил, что из состава могут выбыть и другие.