Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 12:58

Ветеран ЦСКА заявил, что ему неинтересен матч Россия — Иран

Пономарев: в сборной России нет звезд европейского уровня

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что ему неинтересен матч национальных команд России и Ирана. По его мнению, в составе нет ни одной звезды европейского уровня, а ранее блиставшие игроки начали беречь себя.

Неинтересный матч. Одним глазом гляну, двумя даже не буду. На кого смотреть? У нас нет звезд европейского уровня. Кисляк и Батраков — еще ничего, но тоже сдуваются. Молодые, уже опытные, но начали беречь себя. Передачи поперек и назад вратарю — это не футбол. Безобразно, — заявил Пономарев.

Сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге ФИФА. Коллектив успешно прошел квалификацию и отобрался на чемпионат мира-2026. Матч сборных России и Ирана состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена».

Ранее главный тренер Валерий Карпин заявил, что не планирует довызывать новых игроков перед товарищескими матчами против Ирана и Боливии. Отвечая на вопросы в ходе тренировки команды в учебно-тренировочном центре «Новогорск», он отметил, что в настоящее время в списке числится 26 полевых игроков. Команду из-за травм покинули Даниил Фомин, Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев. При этом тренер допустил, что из состава могут выбыть и другие.

футбол
Россия
Иран
Сборная России по футболу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Google лишится активов в одной стране в пользу России
Мультифункциональное остекление: комфорт в любую погоду
Российские НПЗ нашли способ нарастить выпуск бензина
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Миллер назвал «Силу Сибири — 2» новым газовым хребтом России
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.