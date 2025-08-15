Бесконечная пробка на Крымский мост попала на видео В Сети показали пробку на Крымский мост из почти 2000 машин

Утром в пятницу, 15 августа, на Крымском мосту образовалась автомобильная пробка почти из 2000 транспортных средств. На кадрах одного из водителей в Telegram-канале «Краснодар и край» виден бесконечный затор. Людям приходится ждать своей очереди под палящим солнцем.

По данным Telegram-канала о ситуации на переправе, на 20:00 со стороны Тамани очереди нет, со стороны Керчи находятся 809 транспортных средств. Время ожидания составляет около трех часов.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что воздушное пространство над Крымским мостом находится под усиленным контролем ВС РФ и украинская армия не располагает возможностями для нанесения по нему успешного удара. По его словам, российские системы противовоздушной обороны способны отражать масштабные атаки, включая удары с применением беспилотников и ракет.

