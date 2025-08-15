Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 20:28

Бесконечная пробка на Крымский мост попала на видео

В Сети показали пробку на Крымский мост из почти 2000 машин

Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Утром в пятницу, 15 августа, на Крымском мосту образовалась автомобильная пробка почти из 2000 транспортных средств. На кадрах одного из водителей в Telegram-канале «Краснодар и край» виден бесконечный затор. Людям приходится ждать своей очереди под палящим солнцем.

По данным Telegram-канала о ситуации на переправе, на 20:00 со стороны Тамани очереди нет, со стороны Керчи находятся 809 транспортных средств. Время ожидания составляет около трех часов.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что воздушное пространство над Крымским мостом находится под усиленным контролем ВС РФ и украинская армия не располагает возможностями для нанесения по нему успешного удара. По его словам, российские системы противовоздушной обороны способны отражать масштабные атаки, включая удары с применением беспилотников и ракет.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова рассказала, что с 1 сентября в России вводится новая система организации санаторно-курортного лечения. Она предусматривает, что родители получат право бесплатно сопровождать детей в возрасте до четырех лет в учреждение.

пробки
машины
Крым
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Луковый пирог — нежный, сочный и ароматный: идеально на ужин
Путин порекомендовал Госдуме изменить трудовое законодательство
Путин прибыл на Аляску
Туристы погибли из-за упавшей крыши исторического комплекса
Путин заинтересовался добычей редких металлов из отходов
Стало известно, пострадал ли дом Киркорова от загоревшегося участка рядом
Названа тема, которую обязательно затронут Путин и Трамп
Путин выразил соболезнования Пакистану после страшной трагедии
Звезда «Универа» приехал на Аляску к саммиту Путина и Трампа
Депутат Рады рассказал о попытках Зеленского достучаться до Трампа
Макрона заметили на отдыхе в компании накачанных мужчин
Россия и США решат судьбу планеты: мировые лидеры о встрече Путина и Трампа
Домашняя настойка из черной смородины за 14 дней — натуральный вкус
Не только яблоки: удивляем гостей пастилой с лавандой
Бесконечная пробка на Крымский мост попала на видео
В Госдуме оценили идею выплаты 13-й пенсии россиянам
Врачи не смогли спасти получившего пулю около мечети в Швеции
Дмитриев увидел хороший знак перед саммитом президентов на Аляске
В МИД России обеспокоены радикализацией протестов в Сербии
В 2026 году в России может резко сократиться число рабочих-мигрантов
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.