Проливные дожди и похолодание до +15? Погода в Москве в августе: чего ждать

Проливные дожди и похолодание до +15? Погода в Москве в августе: чего ждать

В Москве в августе ожидается относительно теплая погода. Что еще известно о прогнозе в российской столице на последний летний месяц, ждать ли проливных дождей и похолодания до +15 градусов?

Какая погода будет в Москве в августе

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок заявил, что в начале августа в Москву может прийти аномальная жара.

«В начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов. Напомню, абсолютный максимум температуры в Москве был в 2010 году, когда в августе было около +38 градусов. По моим предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления», — сообщил он NEWS.ru.

Терешонок также рассказал, что аномально тепло этим августом может быть на всей территории России.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

При этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в августе в российской столице ожидается относительно теплая погода.

«Август в столице выдастся спокойным — теплее положенного всего на один градус с количеством осадков, близким к норме. Обычное рядовое лето средней полосы России», — пояснил метеоролог.

По предварительным данным метеосервисов, август в Москве стартует с аномально теплой погоды, но постепенно перейдет к осенней прохладе. В первой декаде, с 1 по 10 августа, дневные температуры составят +25–26 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +15–16 градусов. Осадки ожидаются редкие, с умеренными дождями, до 3,4 мм.

С 11 по 20 августа придет умеренное похолодание. Днем будет от +22 до +24 градусов, ночью — от +12 до +14 градусов. Участятся дожди — до 4,2 мм 11 августа, влажность повысится до 77%.

В конце месяца, с 21 по 31 августа, начнется ощутимая осенняя погода: днем — не выше +20–22 градусов, ночью — +10–12 градусов. Ожидаются также моросящие дожди до 2,6 мм 30 августа, ветер усилится до 3 м/с.

Таким образом, в российской столице в августе проливные дожди могут идти, но похолодания до +15 градусов не прогнозируется.

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